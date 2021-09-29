Тягнибоковец Мирошниченко: «Всем русским нужно запретить посещать Украину»

29.09.2021 13:14 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна запретить всем гражданам России посещать ее территорию и тем более работать на ней.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил бывший депутат Верховной рады, националист Игорь Мирошниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению праворадикала, граждане России, работающие на Украине, платят налоги в бюджет РФ и финансируют ее армию.

«Я считаю, что вообще всем русским нужно запретить ездить в Украину и вести тут гастроли или любую другую деятельность, связанную с получением прибыли. Потому что некоторые сегодня, пытаясь понравиться всем и зарабатывать деньги везде, просто молчат. Но это не значит, что они не поддерживают режим Путина. В конце концов, если ты гражданин России и зарабатываешь деньги в Украине, ты в любом случае платишь налоги на территории РФ, а это значит, что эти налоги идут на усиление агрессии РФ и закупку нового вооружения для армии оккупанта, для информационной пропаганды на нашей территории», – считает тягнибоковец.

«А этот бюджет направлен исключительно на одно – уничтожение украинского государства, его независимости, самостоятельности. Потому в любом случае, я считаю, запрет всем гражданам Российской Федерации зарабатывать деньги на территории Украины было бы рационально», – заявил Мирошниченко.

Напомним, ранее украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк внёс петицию, которая предполагает запретить концерты российских артистов на Украине. А беглый московский пропагандист Айдер Муждабаев предложил запретить концерты на законодательном уровне.