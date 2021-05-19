Тягнибоковец обвинил Зе-режим в экономической поддержке Лукашенко

19.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Официальный Киев мало того, что не реагирует на «репрессии в Белоруссии против деятелей национального движения», но и продолжает покупать белорусские энергоносители, чем страшно раздражает прибалтийских друзей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады, депутат Киевского горсовета, член запрещенной в РФ партии ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тягнибоковец пожаловался, что со стороны Киева нет никакой реакции по поводу задержания в Белоруссии сотрудника курируемого украинскими спецслужбами пропагандистского сайта InformNapalm Дениса Ивашина.

«Более того, украинское государство, после усиления волны репрессий против друзей Украины в Белоруссии, против деятелей национального движения, вместо того, чтобы выразить какую-то позицию дипломатического корпуса, мы видим, как нынешнее руководство украинского государства очень активно помогает Лукашенко в поддержке его режима путём закупки энергоносителей. Мы нарываемся на протесты со стороны наших союзников – стран Прибалтики. Мы видим, что Украина очень активно помогает Белоруссии из-за торговли белорусскими нефтепродуктами. Мы видим, что белорусские фирмы, приближенные к Лукашенко, берут участие в государственных тендерах Украины на строительство автомобильных дорог.

Мы считаем такую ситуацию непозволительной. И мы бы хотели, чтобы украинское государство более активно защищало хотя бы тех людей на территории Белоруссии, которые выступали и выступают за усиление дружбы и сотрудничество с Украиной», – потребовал Сиротюк.