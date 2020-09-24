Тягнибоковец признался, что боится ехать в Белоруссию

24.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Белоруссии украинских граждан похищают спецслужбы РФ, которые чувствуют себя в этой стране, как у себя дома.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-депутат Верховной рады, представитель националистической партии ВО «Свобода» Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о сегодняшней ситуации, я бы не стал ехать, потому что там есть факты похищения украинских граждан с территории Беларуси российскими спецслужбами, которые чувствуют себя там абсолютно свободно, из-за того, что там практически нет границы с Россией», – сказал Ильенко.

«Безусловно, Лукашенко пытался маневрировать, пытался оставаться президентом хоть советской, постсоветской, пророссийской, но всё-таки независимой Беларуси, чем губернатором Минской области. Но Россия не оставляла своих планов превратить его в губернатора Минской области и так или иначе окончательно присоединить Беларуси к России.

И после всех этих событий, после брутально сфальсифицированных выборов (а фальсификация началась не в момент подсчёта, а когда всех остальных кандидатов попросту посадили или выбросили из страны), после того, как было насилие, после того, как в Беларуси фактически началась революция, когда сотни тысяч вышли под б-ч-б флагом против Лукашенко – сегодня, после всех этих тайных инаугураций, это уже не будет тот Лукашенко, который был до августа.

Это будет Лукашенко, который полностью зависит от России, который находится фактически в ручном управлении, и сегодня его будут добивать окончательно. И чтобы сохранить хоть какую-то власть, даже под прямым российским протекторатом, чтобы сохранить безопасность для своей семьи (ему некуда деваться, в Европе он точно никому не нужен и в России, в принципе, тоже). Но Россия готова в обмен на аншлюс Беларуси гарантировать ему определённые преференции. И сейчас это будет уже совсем другая история», – рассказал тягнибоковец.

По его словам, украинская власть должна поддерживать не «дурную оппозицию» с её заявлениями «о мудром Путине», а белорусский народ.

«И понимать, что уже всё – назад возврата не будет, в Беларуси будут и дальше идти процессы, и Беларусь мы должны поддерживать, потому что независимая Беларусь – это гарантия того, что у нас будет безопасная северная граница», – объяснил Ильенко.