Тягнибоковец призвал обняться с бурятами и бить Россию по «яйцу дракона»

06.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

У России есть ахиллесова пята – это сепаратистские движения внутри субъектов федерации, которые Украине нужно раскачивать и поддерживать всеми возможными способами.

Об этом в эфире «Эспрессо» заявил главарь националистической фракции ВО «Свобоода» в Киевсовете, экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где-то там за спиной России есть Хабаровск и много пылающих регионов, где живёт много оккупированных, порабощённых Россией народов, которые с начала российско-украинской войны очень ждали сигналов со стороны украинского государства, что она поддержит их в национально-освободительной борьбе», – бредит Сиротюк.

При этом, учитывая отсутствие ядерного оружия и неучастие Украины в блоке стран НАТО, националист предложил план «Б».

«Это создание Украины на основах мирного до зубов вооружённого народа, который будет очень много лет жить в условиях войны с РФ. Примерно такое устройство было у Швейцарии, которая после вторжения Наполеона построила такую систему, при котором на неё никто не нападал, это устройство, которое есть у Израиля, где с детского сада каждый ребёнок учится защищать своё отечество, получает национал-патриотическое воспитание, обязательно проходит службу в армии…

Украина – самая большая страна в Европе, и мы единственные, кто на седьмом году войны с Россией можем ещё спокойно общаться в эфирах, то есть, мы тоже непростой фрукт для России», – похвалился националист.

Однако, по его словам, Россию не победить, оставаясь всё время в обороне.

«У России есть эта ахиллесова пята, яйцо дракона, по которому нужно бить – это те россияне в большинстве собой не русской национальности, это порабощённые народы, которые хотят жить независимо. Россия – империя, там много порабощённых народов.

Возьмём тех же бурятов. Буряты – это народ, который исповедует буддистскую веру, территория их страны размером с Францию, имеют наибольшие запасы пресной воды в мире, что сейчас очень важно. И вот Россия посылает бурятов бороться на Русский мир на Донбасс.

А мы должны говорить бурятам, что мы поддерживаем их стремление к независимости. Так же, как мы поддерживаем стремление Дальнего Востока и Зелёного Клина к независимости. Мы должны поддерживать стремление волжских татар к независимости, народа эрзя и финно-венгерских народов.

Кстати, когда началась война, эрзяне – это народ, который добивают в России, выбрали своим старейшиной офицера ВСУ, потому что верят, что получат независимость исключительно, когда Россия получит военное поражение», – сочиняет неонацист.

«Поэтому все концепции мира, концепции разговоров – это концепции, мало того, что они мертворождённые, так это ещё и концепции, которые ведут нас в ловушку.

Потому с этим надо заканчивать, строить обороноспособность общества. Это долгая стратегия, она на десятки лет, Россия никуда не денется. Но, в то же время, мы должны понимать, что никакими переговорами с Россией мы ничего не достигнем», – заверил тягнибоковец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве призвали создавать национальные боевые отряды для внедрения в субъекты РФ.