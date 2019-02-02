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02.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Минский процесс, Россия, Украина, Энергетика
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Тягнибоковец устроил истерику из-за «плана Сайдика»

Предложенный спецпредставителем ОБСЕ на Украине Мартином Сайдиком план по замене Минских договоренностей может обернуться «зрадой» и выставить Киев виновным в конфликте на Донбассе, после чего легализовать запуск «Северного потока-2» в 2020 году.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший глава крымского отделения украинской националистической партии от «Свобода» Эдуард Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые «планы Сайдика» и других людей, которых на Украине, слава Богу, мало знают, это в действительности прикрытие «Северного потока-2». В действительности, Украину пытаются сделать виноватой в том, что мы что-то недорабатываем по минскому сценарию, и потому «Украине надо прикладывать больше усилий», чтобы против нас не воевала Российская Федерация!» – возмущался тягнибоковец.

«Всё это – оправдания перед тем, как в 2020 году Украина окончательно потеряет статус транзитёра российского газа в Европу через выгодный, в первую очередь, Германии и Австрии, которую Сайдик представляет, «Северный поток-2», – добавил Леонов.

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