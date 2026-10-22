Тягнибоковец в ярости: «От нас потребуют признать Львов польским городом»

Игорь Шкапа.  
22.10.2026 14:27
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Украина не должна обращать внимания на негативную реакцию Польши, возмутившуюся решением Львовского облсовета объявить 2027-й годом гитлеровского офицера Романа Шухевича.

Об этом в эфире видеоблога «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, капитан сформированного из членов запрещенной в РФ «Свободы» батальона Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не должна обращать внимания на негативную реакцию Польши, возмутившуюся решением Львовского облсовета объявить...

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«Я считаю, что мы имеем полное право на своей территории чествовать тех, кого считаем нужным», – сказал Ильенко.

По его словам, в Польше стоят памятники деятелям, которые виновны в этнических чистках украинцев, против чего не возражают в Киеве.

«И это часть суверенитета. Потому что если сегодня кто-то нам будет запрещать в Львовской области проводить год Шухевича, то завтра скажет: «Снесите памятник Бандере». А послезавтра скажет: «Знаете что? Львов – это польский город. И вообще, давайте убирайтесь отсюда, так мы считаем, наше видение истории таково», – опасается Ильенко.

Он считает, что в этом вопросе Украине нужно идти до конца и не думать, что националистом следует быть только по отношению к русским.

«Да откажитесь, поляки, от своих героев тогда. Почему вы от нас требуете отказаться от своих героев? Сейчас им Бандера и Шухевич не нравится, потом Богдан Хмельницкий не понравиться. Потом будет еще половина наших гетманов – уберите памятник, снимите Богдана Хмельницкого на Софийской площади. Не только Польша будет, кстати, это кричать, а еще некоторые страны. И что, нам теперь нам вообще отказаться от своей истории? Нам перед всеми извиняться, нам встать перед всем миром на колени?» – негодует Ильенко.

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English version :: Читать на английском Тягнибоковец в ярости: «От нас потребуют признать Львов польским городом»

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