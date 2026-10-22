Украина не должна обращать внимания на негативную реакцию Польши, возмутившуюся решением Львовского облсовета объявить 2027-й годом гитлеровского офицера Романа Шухевича.

Об этом в эфире видеоблога «Львовская мануфактура новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, капитан сформированного из членов запрещенной в РФ «Свободы» батальона Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что мы имеем полное право на своей территории чествовать тех, кого считаем нужным», – сказал Ильенко.

По его словам, в Польше стоят памятники деятелям, которые виновны в этнических чистках украинцев, против чего не возражают в Киеве.

«И это часть суверенитета. Потому что если сегодня кто-то нам будет запрещать в Львовской области проводить год Шухевича, то завтра скажет: «Снесите памятник Бандере». А послезавтра скажет: «Знаете что? Львов – это польский город. И вообще, давайте убирайтесь отсюда, так мы считаем, наше видение истории таково», – опасается Ильенко.

Он считает, что в этом вопросе Украине нужно идти до конца и не думать, что националистом следует быть только по отношению к русским.