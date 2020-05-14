Тяжело раненому ВСУшниками мальчику из Донбасса срочно нужны доноры

14.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Врачи спасают жизнь 13-летнему Диме Захарову, тяжело раненому украинскими военными в Саханке (ДНР). Мальчику пришлось перелить много крови, поэтому донорский банк срочно нуждается в пополнении.

Об этом в своем «Facebook» заявила журналист-политэмигрант Ксения Шкода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ­– тяжело раненый укурками в Саханке 13-летний Дима Захаров. Врачи спасли ему жизнь, теперь спасают ногу», – написала Шкода и прикрепила фотографию раненого ребенка.

По ее данным, срочно нужны доноры крови, чтобы пополнить банк.

«Нужна кровь 10-ти доноров редкой группы – АВ(IV)RH+ (4-я положительная). Также врачи будут рады любой другой группе крови. Просьба ко всем желающим обращаться на станцию переливания крови (ул. Розы Люксембург, 61, тел. 071 472 73 52) в рабочие дни с 8-ми до 13-ти часов. Приходить с любым паспортом (России, ЛДНР, Украины). Говорить, что сдаете кровь для Димы Захарова», – сообщила журналист.

Также она добавила, что донецкий военкор Ирина Лашкевич передала маме пострадавшего мальчика первую часть собранных на лечение средств.

«При обналичке в Донецке взимают 5% (привет грефам и прочим российским банкирам-патриотам). Остальную часть она передаст, когда обналичит. Просьба к дончанам: передайте Диме в палату небольшой телевизор или ноутбук с фильмами (с возвратом при выписке)», – отметила Оксана Шкода.

Напомним, что 7 мая ВСУшники целенаправленно обстреляли группу мирных жителей, которые убирали памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну и чинили крышу стоящего рядом сельского клуба в селе Саханка. В результате попадания выстрела из СПГ-9 были ранены двое детей, в том числе Дима Захаров, двое 49-летних мужчин и 43-летняя женщина. Также погиб один военнослужащий армии ДНР, прибывший на помощь мирным жителям.