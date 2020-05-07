В мирной Саханке шесть человек ранены и один погиб – ДНР

07.05.2020

Число раненых в результате обстрела украинскими подразделениями села Саханка в ДНР составляет шесть человек, при этом погиб военнослужащий республики.

Обстрел велся целенаправленно по мирным жителям, которые готовили памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.

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Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня украинские боевики из 10-й бригады под командованием военного преступника Зубанича целенаправленно обстреляли группу мирных жителей, которые готовили памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну и перекрывали крышу стоящего рядом сельского клуба в селе Саханка», – заявили пресс-службе.

Там отметили, что в результате попадания выстрела из СПГ-9 были ранены двое (Настя и Дима 2006 г.р.), двое 49-летних мужчин и 43-летняя женщина.

Дима

Когда на помощь раненым прибыли находившиеся неподалеку военнослужащие ДНР и начали эвакуацию, противник повторно выстрелил из СПГ, в результате чего один защитник Донбасса погиб и один получил ранения.

Все пострадавшие доставлены в больницы Новоазовска и Донецка, где им оказывается вся необходимая помощь.

Настя

Отмечается, что украинские каратели понимали, что бьют по безоружным людям – прямо перед обстрелом линию соприкосновения пересек вражеский беспилотник, который сразу был уничтожен республиканскими подразделениями ПВО.

«Такими действиями Украина в очередной раз продемонстрировала, что главной целью ведения ВСУ боевых действий на Донбассе является уничтожение мирного населения», – резюмировали в сообщении.