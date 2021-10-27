Тяжёлая артиллерия ВСУ обрушила пятьдесят снарядов на два посёлка в Донбассе

27.10.2021 22:21 (Мск), Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские боевики в Донбассе обстреляли из запрещённой Минскими соглашениями тяжёлой артиллерии два населённых пункта ЛНР, выпустив по молодой республике почти полсотни снарядов.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано четыре нарушения второго пункта Комплекса дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня», – сказал он.

Так, украинские боевики подвергли обстрелу из стрелкового оружия и противотанкового гранатомёта район населённого пункта Золотое-5.

Кроме того, по приказу командира 24 бригады ВСУ Поступальского, украинские боевики обстреляли из 122-мм артиллерийских орудий и СПГ посёлок Калиново. По нему было выпущено восемнадцать снарядов.

В то же время подразделения ВСУ выпустили по населённому пункту Хорошее тридцать 122-мм снарядов.

Иван Филипоненко подчеркнул, что информация о пострадавших и повреждениях пока что уточняется.

Напомним, накануне украинские подразделения в нарушение всех возможных договорённостей по прямому приказу главкома ВСУ применили на Донбассе турецкие ударные беспилотники «Байрактар», повредив одну гаубицу защитников Донбасса.