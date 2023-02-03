Тяжёлый политический кризис в Болгарии не мешает помогать бандеровской Украине

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Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента с 3 февраля и назначил досрочные выборы на 2 апреля. Также президент назначил новое «техническое правительство» страны по главе с Гылыбом Доневым, который руководил предыдущим составом такого правительства.

О новых выборах стало известно ещё на минувшей неделе, когда Социалистическая партия Болгарии объявила, что ей не удалось сформировать Кабмин. Досрочные парламентские выборы пройдут в Болгарии в пятый раз за два года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Болгария находится в политическом кризисе с лета 2020 года, когда ЕС и президент Болгарии инспирировали акции протеста против тогдашнего премьера Бойко Борисова, обвиняя его в неспособности бороться с коррупцией и сговоре с влиятельными местными олигархами.

Партия ГЕРБ Борисова, который руководил страной в 2009-2021-м, выиграла последние досрочные парламентские выборы 2 октября 2022 года, но не смогла обеспечить поддержку большинства для функционирующего кабинета.

После этого президент Болгарии поручил формирование правительства второй по числу депутатов партии парламента – проевропейской «Продолжаем перемены», чей лидер Кирилл Петков был премьером в предыдущем правительстве. Но и она тоже была вынуждена вернуть мандат после провала формирования нового Кабмина. Третьими попытались сформировать правительство болгарские социалисты – но тоже неудачно.

Согласно законодательству Болгарии, после возвращения президенту мандата на формирование правительства в третий раз он распускает парламент и объявляет досрочные выборы в течение двух месяцев.

Местные аналитики ожидают, что очередные выборы снова приведут к раздробленному парламенту, которому будет трудно найти компромисс и сформировать рабочее коалиционное правительство.

При этом продолжающийся политический кризис затормозит реализацию надежд Болгарии на присоединение к Еврозоне в конце этого года, а также на своевременное получение миллиардов евро из фондов восстановления ЕС.

Как сообщал «ПолитНавигатор», весной 2022 года власти Болгарии поставляли Киеву до 30% всех боеприпасов и до 40% дизельного горючего. По данным издания, схему поставок организовали Кирилл Петков и Асен Василев, которые тогда занимали посты, соответственно, премьер-министра и министра финансов Болгарии.