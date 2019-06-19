Тымчук не вынес крушения идеологии майдана

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Пропагандист и депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук, занимавшийся информационными операциями, застрелился сам.

Причиной стало разочарование в провалившихся «идеалах» Майдана и неуспешность проекта Украина.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

«Несмотря на все попытки украинских пропагандистов заявить о несчастном случае, в деле Тымчука мы имеем классическое самоубийство.

Человек, в прошлом офицер, подполковник запаса, видный украинский пропагандист, внесший существенный вклад в формирование системы оболванивания населения Украины, проведения информационных операций в интернете, социальных сетях, покончил жизнь самоубийством из наградного пистолета, пустив себе пулю в лоб.

Главная причина, полагаю, – разочарование в том, что из себя представляет сегодняшняя Украина и разочарование в тех идеалах Майдана, которым Тымчук служил в последние годы.

Осознание неуспешности украинского проекта строительства национального государства, в котором Украина оказалась у разбитого корыта с грязным коррупционным бельем, и привело Тымчука к полной бесперспективности дальнейшей жизни и краха идеалов», – заявил Коротченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня днем Дмитрий Тымчук погиб от выстрела в голову. По предварительной версии следствия, он чистил свой наградной пистолет «Форт», который в этот момент был заряжен.