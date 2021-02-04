Тюрьма становится благом для Навального – спасает от неминуемой смерти

04.02.2021, Москва, Елена Острякова

Запад, который использует оппозиционного блогера Алексея Навального для раскачивания ситуации в России, может попытаться его убить.

Об этом в своем телеграм-канале написал доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по тому, как Запад взялся за откровенную антироссийскую пропаганду в формате самых худших времён «холодной войны», нахождение Навального в колонии для него самого, это лучший выход. На свободе Запад сделал бы все возможное для его устранения. Живой он им не нужен. И не только в силу его бесполезности и неспособности к осознанной деятельности. А потому, что он часть проекта, часть технологии. Теперь его главное назначение – быть поводом для давления на Россию», – написал Карнаухов.

Напомним, во вторник Мосгосуд принял решение о замене условного срока Навального за мошенничество на реальный.