У Авакова проболтались, что одиозный убийца – агент украинских спецслужб

08.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Известный украинский нацист, праворадикал Сергей Стерненко, убивший человека и снимавший это на видео, является агентом украинских спецслужб.

Это в эфире телеканала «Украина 24» дал понять замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Телеведущая Наталья Влащенко спросила у замминистра, почему дело по Стерненко несколько лет не завершается приговором суда.

«Были списки судебных заседаний по делу Стерненко, на которых не появлялись прокуроры, на которых не появлялись адвокаты и так далее. Есть ли возможность этих людей просто отстранить от профессии или наказать этих людей? Ну как так, что прокурор не появляется на десять судебных заседания?», – спросила Влащенко.

На это Геращенко ответил, что, вероятнее всего, на прокурора влияют спецслужбы.

«Ну это происходит тогда, когда прокурора кто-то просит не являться на судебные заседания. Смотрите, мы же работаем в министерстве внутренних дел, а не в прокуратуре. В прокуратуре, если бы у меня была возможность, я бы очень серьезно спросил с тех людей, которые затягивают годами не только дело Стерненко, а и многие другие дела.

Когда идет ситуация, когда человека «вешают на крючок» каким-то уголовным делом, а потом ему говорят: «А ты теперь пойдешь и будешь говорить вот это, а потом поедешь куда-то и будешь выступать там-то, а потом мы тебе организуем медиа-поддержку, а потом целый ряд СМИ и телеканалов будут тебя транслировать». Это очень интересная история, это называется государством, в котором отдельные органы и спецслужбы эксплуатируют лиц, которых некоторые считают патриотами, а я, например, некоторых таких лиц не считаю, и используют их в своих интересах в качестве агентов влияния. Вот и все», – заявил Геращенко.

«Вы сейчас говорите об СБУ или о ком-то другом?», – уточнила телеведущая.

«Я могу сказать, что в данном случае я говорю о наших спецслужбах. У них есть не только СБУ», – не стал отвечать конкретно Геращенко.

«Был ли господин Стерненко агентом влияния СБУ?», – задала еще более точный вопрос Влащенко.

«Я могу сказать, что не присутствовал при его вербовке, но то, что целый ряд лет уголовное дело в отношении Стерненко почему-то не рассматривалось в Одесском суде и прокуроры туда не ходили, говорит об очень странном стечении обстоятельств», – намекнул замминистра МВД.

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о том, что власть покрывает деятельность так называемых «патриотических» группировок праворадикалов.