У Авакова сообщили об антироссийских переговорах Зеленского и Эрдогана

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский налаживает связи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, чтобы получить разрешение Анкары для прохода через Босфорский пролив танкеров со сжиженным газом из США для Украины.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во-первых, нужно договариваться с Эрдоганом, с которым он (Зеленский – прим. ред.) уже налаживает отношения, чтобы турки не мешали прохождению огромных LNG-танкеров через Босфор, во-вторых, выделить средства или дать разрешение иностранным инвесторам построить за 250-300 миллионов долларов терминал, который будет принимать газ с моря», – сказал он.

Таким образом, уточнил Геращенко, Украина перестанет зависеть от поставок российского газа (зато возникнет зависимость от поставок американского голубого топлива и воли Турции).

«Моя мечта, чтобы Украина имела минимум три пути поставок газа, тогда это будет борьба с монополией Российской Федерации, которая до сих пор единственный монопольный поставщик», – отметил Геращенко.

По его словам, чтобы построить на Украине крупный LNG-терминал для приема танкеров со сжиженным газом, потребуется всего 18 месяцев.

«США 15 или 20 лет назад были импортерами энергии. Сегодня они крупнейший производитель газа в мире, больший, чем Российская Федерация, потому что за 15 лет они, имея конкурентную среду и дешевую прибыль, подобывали столько природного газа, что девать его некуда», – резюмировал Геращенко.

Напомним, ранее российский либеральный политолог Станислав Белковский заявил, что показное единодушие с Владимиром Зеленским очень пригодится Реджепу Эрдогану при торгах Турции с Россией.