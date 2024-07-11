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Администрация Байдена не остановится ни перед какими жертвами среди украинцев и настаивает на новом «контрнаступе» ВСУ, чтобы удержаться у власти.

Об этом на канале «UkrLife» заявил экс-представитель НАТО в России, сторонник Трампа Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что нет ничего удивительного в риторике бывшей госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что украинцы должны умирать в боях за переизбрание Байдена.

«У них у всех такая логика. А что вы ожидали? Вы думаете, ему важны украинские жизни или жизни украинских детей? Ему важна жизнь его ребёнка Хантера Байдена, и им всем важно удержаться у власти. Американская система работает так, что если президент проиграет, то не только он… проиграет его партия, проиграют множество сенаторов и конгрессменов тоже, они потеряют свои посты. Поэтому госпожа Клинтон говорит – делайте всё, украинцы, умирайте, пожалуйста, потому что важно, чтобы наша партия существовала. Их абсолютно не интересует [масштаб потерь], как и в прошлое наступление», – подчеркнул Табах.

По его словам, «контрнаступ», на который толкает украинцев Клинтон, ничем не отличается от прошлогоднего.

«Любой курсант второго года скажет, что без превосходства в небе – в наступление нельзя переходить. А русским ещё дали время зафортифицироваться, выпрямить фронт, заминировать всё вглубь такую, что… Поэтому просто так нахрапом вы их не возьмёте, просто положите свою армию. Госпожа Клинтон вам говорит: чтобы президенту Байдену переизбраться (хотя, думаю, это ему не поможет), украинцы должны уничтожить свою армию раз и навсегда», – предупредил бывший натовец.