У Байдена осознали: Российско-китайское сближение неизбежно

18.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новый министр обороны США Ллойд Остин пытается заручиться поддержкой союзников по НАТО в борьбе с Китаем и Россией.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк, давая оценку открывшейся вчера в формате видеоконференции встрече министров обороны стран НАТО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нынешняя встреча в рамках НАТО — смотрины Ллойда Остина и его готовности вести диалог с союзниками без унижений в духе Дональда Трампа. При этом новый глава Пентагона должен будет донести до союзников мысль о том, что новая администрация США уже сделала вывод о невозможности предотвратить российско-китайское сближение, переманив на свою сторону либо Россию, либо Китай. Альянсу Москвы и Пекина Вашингтон готов противопоставить систему союзов между США и странами Запада, выстроенную прежде всего на идеологической основе», — сказал эксперт «Коммерсанту».

Он полагает, что ради сохранения этого идеологического единства новая администрация США, в отличие от администрации Трампа, будет готова закрыть глаза на нежелание европейских союзников существенно повышать свои расходы на оборонную сферу.

«По всей видимости, администрация Байдена не будет наказывать европейцев за недостаточные военные расходы. Так, она уже объявила об отмене решения президента Трампа от 29 июля 2020 года о выводе из Германии 11,9 тыс. солдат и офицеров в качестве наказания ФРГ за «Северный поток-2» и слишком маленький немецкий оборонный бюджет, который явно недотягивает до 2% ВВП», — заявил Батюк.

Похожего мнения придерживается директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Приход к власти президента Байдена воспринимается в США и ЕС как возможность вдохнуть новую жизнь в трансатлантические отношения. Сотрудничество в рамках НАТО — основа этих отношений, поэтому как европейцы, так и американцы заинтересованы подчеркнуть жизнеспособность альянса. Для европейцев это индикатор нормализации отношений с США и возвращения привычных правил игры. Для США это важно, поскольку администрация Байдена делает ставку на укрепление системы союзов в сдерживании не только России, но и в первую очередь Китая», – говорит Кашин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты предупредили о риске военного столкновения России и НАТО на Черном море.