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11.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
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Эксперты предупреждают о риске военного столкновения России и НАТО на Черном море

Новости Украины

Украина не получит статус кандидата на вступление в НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

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Он уверен, что НАТО в обозримом будущем не предоставит Киеву даже плана действия по членству (ПДЧ) в альянсе.

«Украина каждый год надеется, что ей предоставят ПДЧ. Но даже западные эксперты, которые недружественны России, считают, что вероятнее предоставление ПДЧ Грузии, чем Украине. НАТО не пойдет на это, поскольку это чревато резким обозрением напряженности и будет представлять угрозу государственности самой Украины. Все это понимают», – сказал эксперт.

По его словам, поскольку НАТО не может предоставить Украине ни ПДЧ, ни тем более членство, то будет компенсировать это наращиванием присутствия и более интенсивными учениями в Черном море.

«Растет напряженность и гонка вооружений на линии соприкосновения Россия–НАТО, особенно в Черном море. И это чревато риском непреднамеренного военного столкновения в случае какого-либо инцидента», – предупреждает Суслов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве поделились планами, как затащить флот НАТО в Азовское море.

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