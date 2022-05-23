У беженцев с Украины есть трудности при трудоустройстве в Крыму

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Новости Украины

Трудоустройство в Крыму беженцев из украинских областей и республик Донбасса упирается в оформление трудового патента и подтверждение квалификации.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский.

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«Есть определенные проблемы, с которыми сталкивается служба занятости, – отметил он. – Граждане не могут нести финансовые нагрузки, и вопрос патентов здесь стоит, вопросы подтверждения документов об образовании. Потому что многие из-за ситуации прибыли без документов, их невозможно подтвердить. Тем не менее, многих мы трудоустроили».

Стоимость авансового платежа на доходы физлиц за иностранного гражданина сейчас составляет 3787 рублей в месяц. Для трудоустройства нужно пройти медицинское обследование, которое без полиса ОМС подлежит оплате. При оформлении статуса беженца прибывшие получают материальную помощь в 10 тысяч рублей.

По информации замминистра, более двух тысяч работодателей предоставили 2,5 тысячи вакансий, из них больше половины с возможностью проживания. 60% – это рабочие специальности, 20% для специалистов со средним и столько же с высшим образованием. Дефицит есть в строительной отрасли, санаторно-курортном и гостиничном секторе, на транспорте.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся не более 200 человек, большинство отправляются дальше за Керченский пролив к родственникам или близким. Всего с начала специальной военной операции границу с Крымом пересекли более 140 тысяч беженцев.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывал закрыть за счет беженцев с Украины вакансии в медицине, строительстве, курортной отрасли и сельском хозяйстве. При этом он обещал помочь с оформлением необходимых для трудоустройства документов.