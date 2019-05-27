27.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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У Билецкого хотят взять в плен Медведчука, чтобы обменять его на украинцев

СБУ может пленить кума президента РФ Владимира Путина, украинского политика Виктора Медведчука, чтобы обменять его на заключенных в России граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей украинского «Нацкорпуса», боевик полка «Азов» Сергей Коротких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть другие инструменты давления на Россию. Есть кум Медведчук, чудесно ходящий по Украине, которого при соответствующей работе СБУ посадить, потом поменять», – заявил Коротких.

Телеведущая уточнила, что имеет в виду националист: «То есть шантажировать семейными связями?».

«Это чудесно делает Россия, почему этого не делать Украине?», – продолжил Коротких.

Ранее одиозный украинский радикал и экс-боевик Дмитрий Корчинский в одном из интервью заявил, что недоумевает, почему украинские политики Сергей Левочкин, Александр Вилкул и Виктор Медведчук не повторили судьбу  убитых в ходе терактов командиров армии ДНР «Моторолы», «Гиви» и главы республики Александра Захарченко.

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