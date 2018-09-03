03.09.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политические убийства, Украина
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Корчинский призвал к убийству Медведчука



Одиозный украинский радикал и экс-боевик Дмитрий Корчинский недоумевает, почему украинские политики Сергей Левочкин, Александр Вилкул и Виктор Медведчук не повторили судьбу убитых в ходе терактов командиров армии ДНР «Моторолы», «Гиви» и главы республики Александрв Захарченко.

В своем блоге Корчинский поздравил соратников с гибелью Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моторола, Гиви, Захарченко – поздравляю. Левочкин, Вилкул, Медведчук – не понимаю. Моторола, Гиви, Захарченко – понимаю. Левочкин, Вилкул, Медведчук – вообще не понимаю. Если Моторола, Гиви, Захарченко, то почему же не Левочкин, Вилкул, Медведчук?», – недоумевает Корчинский.

Ранее нардеп и один из основателей неонацистского полка «Азов» Игорь Мосийчук заявил, что в Киеве должны наконец набраться смелости и заявить, что убийство главы ДНР Александра Захарченко – дело рук украинских спецслужб.

31 августа Александр Захарченко был смертельно ранен во время теракта в донецком ресторане «Сепар».

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