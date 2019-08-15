У Чалого заявили, что митинги Навального в Москве – «ничего страшного»

15.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Борьба с протестной активностью и отсечение оппозиционных партий от выборов – ошибка властей России. Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил депутат законодательного собрания Севастополя Сергей Кажанов, соратник героя Русской весны Алексея Чалого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень плохо, если возникнет такая однополярная политическая система, в которой политики, собственно, не существует. Может, это будет звучать резко, но с точки зрения нового россиянина, который смотрит на это после того, как пожили в Украине, политики в классическом понимании здесь мало. Здесь есть системные партии и все остальные, которые никуда не пускают, их зачищают…

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Пережив это, мы видели это изнутри, мы видели, чем это закончилось, а эти вещи одинаковые, они закончатся тем же самым и в России – когда ты закрываешь крышкой котел и не даешь выхода пару, то он рано или поздно взорвется.

Как взорвется в России – русский бунт бессмысленный и беспощадный, – мы не знаем. Территория федеральная, страна очень сложная. Навешать лапши на то, что отдельно взятая «Аляска» или еще кто-то будет жить благодаря своим ресурсам очень просто.

И Советский Союз был – мы ничему не научились. Украина была – мы ничему не научились. Теперь мы пытаемся в очередной раз наступить на те же самые грабли, и, мне кажется, на это надо обращать внимание.

Да не стоит особого труда предоставить возможность некоему демократическому плюрализму, чтобы было больше партий, которые бы спорили, где-то даже выходили на митинги. Ничего страшного, как мы видим, не происходит в Москве, когда выходят сторонники Навального», – заявил Кажанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне депутат закособрания Севастополя Михаил Чалый, брат героя Русской весны, заявил о возможности «нелегальных протестов» в городе против застройки.

Возмущение Чалого, в частности, вызвал проект культурного центра на мысе Хрустальный, возведением которого занимается компания «Стройгазмонтаж», связанная с миллиардерами братьями Ротенбергами.