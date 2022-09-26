У евробюрократов истерика из-за консультаций между МИДами России и Сербии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ряд представителей Европейского Союза резко раскритиковал план консультаций между министрами иностранных дел России и Сербии.

Он был подписан на полях Генассамблеи ООН Сергем Лавровым и Николой Селаковичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Так, докладчик Европейского парламента по косовскому вопросу Виола фон Крамон оценила стандартную процедуру подписания плана консультаций на 2023-2024 годы министрами иностранных дел Сербии и России как «скандал», добавив, что «вступление в ЕС не проходит через Москву».

Докладчик по Сербии в Европарламенте Владимир Бильчик также высказался по этому поводу в одной из социальных сетей.

«Как большой сторонник шагов к европейской Сербии, я считаю, что новости о планируемых консультациях между Сербией и Россией – серьёзный удар по процессу европейской интеграции Западных Балкан. Буду ясен: Россия мобилизуется для нападения на Украину, страну-кандидата в ЕС, Россия нападает на расширение ЕС!» – написал Бильчик.

Ему резко ответил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

«Сербия – кандидат на вступление в Евросоюз, на территориальную целостность Сербии посягают 22 страны – члена ЕС, признавая квазигосударство Косово. Давайте уточним – это большой удар по европейскому пути Сербии. Отдельно поясню – Сербия друзей выбирает, а враги приходят сами», – заявил глава сербского МВД.

Однако критика подписанного главами МИД России и Сербии документа продолжилась уже на дипломатическом уровне. Глава представительства ЕС в Белграде Эммануэль Жофре заявил, что если Сербия хочет стать членом ЕС, то в процессе евроинтеграции Белград должен постепенно гармонизировать свои ценности – с западными, в том числе и во внешней политике. А это подразумевает и введение антироссийских санкций. При этом, по словам дипломата, «согласование с Россией внешнеполитического курса противоречит приверженности Сербии ценностям ЕС».

Сам же Никола Селакович назвал подписанный с Сергеем Лавровым план консультаций техническим вопросом. На пресс-конференции в Белграде Селакович отметил, что этот документ критикуют только те, кто его даже не читал. По его словам, это является лишь предлогом для нападения на нашу страну, ведь речь идёт о плане консультаций между МИДами Сербии и РФ на 2023-2024 годы.

«Это соглашение подписывается с 1996 года, и это технический вопрос, он не имеет отношения к политике безопасности. Речь идет о двусторонних отношениях и многосторонней деятельности. Правительство могло бы отклонить такой план, но в нём нет ничего спорного, и его критикуют те, кто его даже не видел», – сказал глава МИД Сербии.