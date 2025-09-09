У европейской «коалиции безмозглых» отличный план, но побеждает Путин – экс-агент ЦРУ

Максим Столяров.  
09.09.2025 16:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 266
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из всех противоборствующих сторон вокруг украинского конфликта реальное продвижение и вес имеют только русские.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военная цель – уничтожить украинские войска. Они делают это постепенно, они окружили их во многих ключевых районах, так что военная цель – убить их всех, заставить дезертировать или сдаться. Если Путин что-то и умеет, так это действовать постепенно.

Тем временем он смотрит на Трампа и говорит: «знаешь, это плохая сделка для тебя, разве ты не можешь надавить на Зеленского, разве ты не можешь найти того, кто заменит Зеленского, потому что пока мы готовы договориться и проявить некоторую гибкость», о чём говорил не только Путин, но и Лавров.

Мы знаем, что Трамп признал, что немедленного прекращения огня не будет. Если вы выигрываете, вы не пойдёте на серьёзные уступки, вы можете проявить некоторую гибкость. Так что это уже решено», – рассуждал Макговерн.

Также он отметил всю бесперспективность европейского плана по поддержке Киева.

«Я думаю, что «коалиция безмозглых» или «коалиция заблуждающихся» – люди в Европе, без США они обречены. А США, конечно, дадут им оружие, которого у нас нет. И они заплатят за это деньгами, которых у них нет. И это условное оружие попадёт в руки украинских войск, которых почти нет. А в остальном это отличный план», – иронизирует американец.

Метки: ,

Все новости за сегодня



