У Гордона бомбит пукан от перехода Ракицкого в «Зенит»

01.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Так поступить с украинцами, как это сделал перешедший из «Шахтёра» в «Зенит» Ярослав Ракицкий, мог только идиот или мерзавец.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский телеведущий-пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Ракицкий позволял себе всякие пророссийские взгляды – в конце концов, свободный человек, за это уголовно не преследуют, не стреляют, слава Богу. Я вообще за свободу взглядов. Это его право, его свобода. Но когда он сфотографировался с этой зенитовской футболкой, на которой написано «Россия», меня чуть не вывернуло, я не могу на это смотреть. Я не хочу осуждать Ракицкого, мне просто так отвратительно.

Столько людей погибло от российских пуль, снарядов, от россиян. Россияне забрали его родной Донецк, он не может выходить на поле прекрасного стадиона «Шахтёр», аэропорт донецкий, за который погибло столько наших ребят, лучший украинский аэропорт, полностью разрушили. А он стоит, позирует с футболкой «Россия». Или идиот, такое среди футболистов бывает, или мерзавец, или, я не знаю, ну, чёрт с припаянной башкой, просто чёрт», – заявил Гордон.

«В сборную хотя бы не надо его приглашать, это его свобода, я не призываю, чтобы ему что-то плохо сделать, нет. Просто он плюнул мне лично в душу», – добавил украинский пропагандист.

Отметим, что Ракицкий во время официальных матчей не подпевал гимну Украины, как это делали его коллеги по «Шахтеру», за что спортсмен часто подвергался травле со стороны украинских болельщиков.