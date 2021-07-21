21.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, миграция, Политика
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У границ РФ появился новый Эрдоган

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается копировать политику шантажа турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который угрожает...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается копировать политику шантажа турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который угрожает Западу нашествием беженцев и исламских радикалов.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил обозреватель Александр Асафов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил на резкий рост числа нелегалов, попадающих в ЕС с территории Белоруссии.

«По статистике, за прошедший год 74 подобных гражданина, до этого – еще меньше, 2019 – около 50-ти. А на позавчера было 1664 за первые полгода. Может быть, уже 500 довезли – это один самолет прилетел, и добавилось.

То, что эта ситуация искусственная – да, абсолютно. То, что в ней поучаствовал Лукашенко, как месть в том числе и за предоставление содержания Тихановской и так далее – это тоже факт. То, что он будет это отрицать и лукавить по поводу того, что «устали белорусские пограничники проверять документы, и так само получилось», – это тоже правда. Имеет ли он на это какие-то моральные основания – не знаю, я не готов его судить.

У нас новый Эрдоган на континенте. Эрдоган точно такими же методами общается и с американцами, и с нами, и с Евросоюзом по беженцам. Он тоже ставит их в похожую переговорную позицию», – заявил Асафов.



Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что радикальные мусульмане с оружием могут хлынуть в Литву через Белорусскую границу.

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