У границ РФ появился новый Эрдоган

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается копировать политику шантажа турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который угрожает Западу нашествием беженцев и исламских радикалов.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил обозреватель Александр Асафов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт обратил на резкий рост числа нелегалов, попадающих в ЕС с территории Белоруссии.

«По статистике, за прошедший год 74 подобных гражданина, до этого – еще меньше, 2019 – около 50-ти. А на позавчера было 1664 за первые полгода. Может быть, уже 500 довезли – это один самолет прилетел, и добавилось.

То, что эта ситуация искусственная – да, абсолютно. То, что в ней поучаствовал Лукашенко, как месть в том числе и за предоставление содержания Тихановской и так далее – это тоже факт. То, что он будет это отрицать и лукавить по поводу того, что «устали белорусские пограничники проверять документы, и так само получилось», – это тоже правда. Имеет ли он на это какие-то моральные основания – не знаю, я не готов его судить.

У нас новый Эрдоган на континенте. Эрдоган точно такими же методами общается и с американцами, и с нами, и с Евросоюзом по беженцам. Он тоже ставит их в похожую переговорную позицию», – заявил Асафов.