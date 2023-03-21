У гродненского террориста оказался российский паспорт

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У террориста, ликвидированного на днях белорусским КГБ в Гродно, оказался поддельный российский паспорт на имя Алексея Ломакина, но заброшен злоумышленник был из Польши.

Об этом сообщает телеканал «Беларусь-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Террорист отстреливался от группы захвата из автомата Калашникова, а также использовал гранаты Ф-1. Спецназ открыл ответный огонь и ранил преступника, однако по дороге в больницу он скончался.

Информацию о намерении белорусской оппозиции переправить одного из своих сторонников в Белоруссию КГБ получил еще в феврале. Псевдо-Ломакина задерживали на съемной квартире, где он хранил 5 кило взрывчатки и гранаты.

Он совершал доразведку мест предполагаемых терактов: зданий КГБ и УВД, мест жительства силовиков, железнодорожного вокзала и промышленных объектов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал работу спецслужб как «блестящую».

«За что молодцы наши ребята: при такой острой ситуации, когда шло сражение в ограниченном пространстве и когда со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие (автоматическое), не погиб ни один военнослужащий группы «А», которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать», – сказал Лукашенко.

В сентябре 2021 года сотрудник КГБ Белоруссии был убит во время ареста представителей оппозиции из ружья в их квартире.