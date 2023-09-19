У Киева нет денег на выплаты компенсаций семьям погибших ВСУшников

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Украинское государство должно выплатить семьям погибших военных десятки миллиардов долларов – и в бюджете на 2024 год нет даже части этой суммы.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страшная цифра – это затраты, которые государство должно понести в связи с выплатами семьям погибших. Когда началась война, государство декларировало выплату 15 миллионов гривен семьям погибших. Мы не знаем количества погибших солдат. Понятно, эта цифра на период войны будет засекречена. Но чисто гипотетически, у меня нет никакой информации касательно потерь, возьмём цифру в 100 тысяч человек. Это значит, что государство должно выплатить полтора триллиона гривен. Можете представить масштаб этих выплат. Это наш годовой довоенный бюджет – бюджет 2021 года был полтора триллиона гривен. Или, если берём отношение к ВВП, это примерно четвёртая часть годового ВВП. Это эквивалент 40 миллиардов долларов. Для сравнения, европейцы пообещали нам на ближайшие три года после войны пятьдесят миллиардов евро, на восстановление страны. Это чуть больше, чем пятьдесят пять миллиардов долларов. То есть, это сумма практически сопоставима с тем, что мы должны выплатить семьям погибших», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что государство взяло на себя обязанность, и теперь должно выплатить эти деньги. И даже если растягивать выплаты на много лет, сумма всё равно получается неподъёмной.

«Но в бюджете на 2024 год этих денег почему-то нет. Или хотя бы части, допустим, 100 миллиардов гривен. Но эти деньги не заложены. Это у меня вызывает определённое беспокойство, вопросы. Если они не заложены в бюджете, то где эти деньги брать?» – подытожил экономист.

Отметим, многие, в том числе западные эксперты и политики, сходятся во мнении, что на конец лета 2023 года безвозвратные потери ВСУ составляют порядка полумиллиона человек – в пять раз больше, чем использовал в своих подсчётах Алексей Кущ.

Если верить этим цифрам, то Украина задолжала своим гражданам двести миллиардов долларов, и это только за погибших на войне.