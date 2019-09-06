У Киева нет никакой логики – эксперт о нехватке угля на Украине

06.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Ради игр в политику украинское руководство поступило крайне нелогично и поставило страну на порог жесточайшего энергетического кризиса.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил главный редактор журнала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич, отвечая на вопрос, почему украинское правительство, несмотря на жесточайшую нехватку энергоресурсов, не хочет договариваться с Москвойпередаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом [поведении Киева] нет логики, это совершенно очевидно. По-моему, на прошлой неделе отчитались, что катастрофически не хватает угля, и это в стране, которая объявила блокаду Донбассу, которая считает, что Россия с ней воюет, а это два источника угля.

Почему не решить проблему, что там случилось? Почему надо покупать уголь в Пенсильвании, Южной Африке, Колумбии? Никто не спрашивает, под какие условия построены угольные котельные и тепловые электростанции, подойдёт им этот уголь или нет, какая там температура сгорания и так далее.

Вместо того, чтобы беспокоится о собственном населении и собственной энергетической системе, ребята занимаются какими-то политическими играми. Что ж тут можно сказать», – сказал эксперт.