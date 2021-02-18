У Киева нет ресурсов для наступления. Признание ЛДНР состоится

18.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Рано или поздно Украина официально откажется выполнять взятые на себя в Минске обязательства по мирном урегулированию конфликта в Донбассе, после чего РФ включит ЛДНР в свой состав.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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Он считает, что текущее обострение на линии соприкосновения вряд ли приведет к большой войне.

«Для масштабного наступления Украине требуются ресурсы, которых у страны нет. К тому же на низком уровне находится морально-боевой дух ВСУ. Думаю, обстрелов будет становиться больше, но прямого столкновения удастся избежать. Я надеюсь, что рано или поздно Украина официально и добровольно выйдет из Минских соглашений. В этом случае Россия сможет признать ДНР и ЛНР, оказать им масштабную помощь и в конце концов включить в свой состав», — говорит Безпалько.

При этом, как сообщал ПолитНавигатор», политолог Владимир Корнилов не исключает начала большой войны, после которой ВСУ будут отброшены на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей.