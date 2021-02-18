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18.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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«Украинские войска отбросят до административных границ» – экспертный прогноз

Новости Украины

В Донбассе, учитывая нынешнее обострение ситуации, вполне вероятна новая большая война.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил политолог Владимир Корнилов.

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«Очевидно, что Киев готовится к боевым действиям. Зеленский, конечно, пришел к власти под другими лозунгами, но с тех пор многое изменилось. К тому же решение о наступлении будет принимать не он, а западные друзья Украины», – говорит эксперт.

По его словам, возможное развитие событий в случае большого столкновения предсказать сложно.

«В одной из своих работ я насчитал 17 сценариев. Один из них — повторение событий 2008 года в Южной Осетии. Допускаю, что украинские войска отбросят до административных границ бывших Донецкой и Луганской областей, Россия признает республики Донбасса и оформит с ними официальный военный союз. Владимир Путин в 2018 году предупреждал, что гипотетическое нападение на ДНР и ЛНР будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности. Думаю, предупреждение остается актуальным», — заключает собеседник.

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