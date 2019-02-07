У Кличко оторвали задницы и забились в экстазе
На заседании Киевского горсовета 7 февраля депутаты поддержали решение Верховной рады закрепить внесением в Конституцию закрепления курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Мэр города Виталий Кличко прервал заседание горсовета для того, чтобы объявить о принятии законопроекта.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«В этот момент проходит заседание Верховной рады и, что это голосование, это решение конституционным большинством, больше 300 голосов, закрепило курс на ЕС и НАТО. Это очень важно. Я убежден, что мы должны поддержать это», – сказал мэр.
После этого депутаты горсовета встали и аплодировали стоя.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня ВР приняла поправки в Конституцию Украины о «стратегическом курсе на ЕС и НАТО».
Метки: Верховная Рада, Виталий Кличко, Киевсовет
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.