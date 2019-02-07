07.02.2019, Киев, Игорь Петров

На заседании Киевского горсовета 7 февраля депутаты поддержали решение Верховной рады закрепить внесением в Конституцию закрепления курса Украины на интеграцию в ЕС и НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мэр города Виталий Кличко прервал заседание горсовета для того, чтобы объявить о принятии законопроекта.

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«В этот момент проходит заседание Верховной рады и, что это голосование, это решение конституционным большинством, больше 300 голосов, закрепило курс на ЕС и НАТО. Это очень важно. Я убежден, что мы должны поддержать это», – сказал мэр.

После этого депутаты горсовета встали и аплодировали стоя.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня ВР приняла поправки в Конституцию Украины о «стратегическом курсе на ЕС и НАТО».