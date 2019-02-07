Рада приняла решение о курсе в НАТО: Тимошенко соревновалась с Порошенко в антироссийской упоротости

07.02.2019, Киев, Владимир Гладков

На сегодняшнем заседании Верховной Рады депутаты приняли поправки в Конституцию Украины о «стратегическом курсе на ЕС и НАТО».

Голосование будет использоваться как одна из главных предвыборных «фишек» Петра Порошенко.

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Конкурирующие с ним другие партии майданного толка не могли не поддержать инициативу, поскольку тут же были бы объявлены «агентами Кремля», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выйдя на трибуну, Юлия Тимошенко в очередной раз напомнила о своей последовательной антироссийской позиции.

«Безусловно, наша цель – это членство в ЕС, и в этот час мы должны осознавать, особенно когда против нас ведут войну, когда мы несём потери, что также и в военном плане одинокими мы быть не можем, мы обязательно должны быть частью НАТО. Но в то же время, эти слова я сказала не сегодня с трибуны, а когда начинала свою политическую карьеру, и до сих пор наша команда поддерживает и будет поддерживать эту стратегию.

Вся наша команда будет сегодня единогласно поддерживать эти изменения в Конституции, но, в то же время, очень удивительно, что этот вопрос поднимается всего за 50 дней до выборов. Пять лет – времени на это не было. Потому мы должны отдавать отчёт, что прогнившая, коррумпированная власть, которая мародёрствует, в том числе, на нашей армии, которая зарабатывает на войне, пытается использовать святые вещи членства Украины в ЕС и НАТО, чтобы, как ширмой, прикрыть всё, что они реально делают в кулуарах», – заявила Тимошенко.

Звучали и более трезвые голоса депутатов.

«На сегодняшний день мы видим, что вопросы вступления в ЕС-НАТО вызывает много резонансных вопросов… Большинство стран, которые вступали в НАТО и ЕС, проводили это решение через всенародный референдум, который состоялся в каждой стране, и граждане сами выбирали, как дальше двигаться. К сожалению, на Украине никто не слышит наши позиции, что одновременно с президентскими выборами нужно провести референдум… Сегодняшнее внесение изменений в Конституцию, по сути – блеф, потому что ближайшие 10 лет никто нас там не ждёт, и это главный предвыборный трюк власти, чтобы провести президентскую кампанию», – сказал депутат Виктор Бондарь.

Депутат Вадим Новинский также связал данное событие с предвыборной кампанией.

«Сегодня мы – свидетели попытки команды президента переписать Конституцию в собственных предвыборных интересах. Их не интересует ЕС и НАТО, их интересует сохранение власти ещё на пять лет, но мы уже увидели пять лет социальной лжи, невыполнения обещаний и катастрофического обнищания украинцев. Ещё таких пять лет Украина может не выдержать», – отметил нардеп.

Критика нисколько не испортила приподнятого настроения президента Украины Петра Порошенко.

«Девять-десять лет назад в этом зале звучали призывы к многовекторности, звучали безответственные призывы к внеблоковости. Хочу всем напомнить, что в феврале 2014 года агрессия России началась тогда, когда Россия напала на Украину, которая имела внеблоковый статус. И ни от чего это не спасло. Сейчас мы должны решительно двигаться вперед по дороге к членству в ЕС и НАТО», – заявил Порошенко.

«Хочу отметить, что прямо сейчас, во время прямой трансляции, в Кремле очень внимательно следят за событиями в Верховной Раде. Не дождетесь! Не будет сегодня у вас радости!» – передал «привет» Москве украинский президент.

В результате голосования законопроект был принят подавляющим большинством: 334 депутата проголосовали «за», 35 – «против», что ввергло спикера Верховной Рады Андрея Парубия в неподдельный истерический экстаз.

«Решение принято! Это необратимость нашего европейского выбора, это начало настоящей интеграции, это веховый день в истории Украины! Украина будет в ЕС, Украина будет в НАТО! К победе! Слава Украине!» – кричал сквозь овации зала Андрей Парубий.

Главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев призывает не драматизировать ситуацию вокруг голосования в Раде по НАТО и ЕС.

«Совершенно не понимаю всеобщей паники ленты по поводу сегодняшнего решения Верховной Рады. Во-первых, давайте никогда не забывать, что это вообще не Верховная Рада, а сборище самозванцев, избранных незаконным путём, и все принимаемые этими самозванцами решения по определению незаконны.

Во-вторых, нет ничего глупее фраз «Раз это включено в Конституцию, то это закреплено окончательно». За последние 10 лет украинскую конституцию меняли столько раз, что уже почти невозможно установить, какая её редакция законная. Точно можно сказать лишь, что не эта.

В-третьих, у моего соседа на гараже слово «Х*й» написано, а он там машину держит», – рассуждает Ткачев в своем блоге.