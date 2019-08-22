22.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина, Финансы
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У Коломойского призвали кинуть МВФ

Украина обречена отдавать Международному валютному фонду все, что зарабатывает, и эти суммы уже равны бюджету страны.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший помощник украинского олигарха Игоря Коломойского, экс-депутат Верховной рады Святослав Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьер-министр, который не ориентирован на Запад, должен однозначно отказаться от внешнего долга, от его обслуживания. Я не думаю, что сейчас будет такой премьер-министр, который сможет это сделать, потому что это фактически политический камикадзе. Это единственное, что можно сделать – такой долг не возвращается. Это долг ценой в построение новой страны. Очень важно, чтобы нашли в себе силы поставить в этом точку.

Мы не брали эти деньги в долг, тем более, те поколения, которые сегодня уже живут, рождаются. А если мы встанем на путь постоянной реструктуризации этого долга, это путь в никуда. Это не даст развиваться экономике, стране, она просто будет все, что заработала, отдавать», – заявил Олейник.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский в интервью Financial Times призвал президента Зеленского объявить дефолт по обязательствам Украины.

Также олигарх призвал нового президента поменьше слушать Запад, чтобы не закончить, как Порошенко.

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