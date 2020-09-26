«У Кремля в Украине есть сразу две пятые колонны» – Казарин

26.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине формируется новая политическая коалиция, в которой объединяются пророссийские и антиевропейские силы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет украинский пропагандист, бывший крымчанин Павел Казарин.

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По его словам, для бывших регионалов 2014 год стал настоящей трагедией.

«Оккупация территорий лишила их нескольких миллионов голосов и отняла возможность контролировать украинский парламент. Их электорат остался в Крыму и на Донбассе, оттого пророссийская опухоль в ВР сократилась в разы. Они не способны сформировать самостоятельное большинство и потому вынуждены искать союзников», – пишет Казарин.

По его словам, союзников они нашли среди тех, «кто зарабатывает на монополиях и нечестной конкуренции».

«Их жизненное кредо сводится к фразе «Техас должны грабить техасцы», и потому ситуативно в 2014-м они могли оказаться на украинской стороне», – указывает автор, более чем прозрачно намекая на силы, близкие к днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому.

В материале говорится, что если первая пятая колонна состоит из тех, кто мечтает видеть Украину на российской орбите, то вторая пятая сформировалась из тех, кто не хочет видеть ее на европейской.

«И теперь они заключили ситуативный союз. Задача которого — сохранить Украину в прежней буферной зоне. Одни хотят реванша. Другие не хотят прогресса. И теперь мы следим за тем, как новая коалиция обнуляет все немногочисленные достижения страны последних лет», – негодует пропагандист.

Ему не нравится, что Украине теперь «рассказывают о коварном Западе и внешнем управлении».

«Опухоль пытается взять реванш за годы химиотерапии, и нет смысла пытаться с ней договориться. Война идет на два фронта: адепты прошлого и настоящего объединили усилия для борьбы с будущим. И если вы продолжаете считать, что в стране лишь одна пятая колонна, вы ошибаетесь. Отныне их две», – резюмирует Казарин.

Примечательно, что в 2014 году Казарин получил в Крыму российский паспорт, а когда эта информация всплыла, стал неуклюже оправдываться «потерей идентичности».