У либералов истерика: смоленским студентам прочитали лекцию об информационной войне Запада против РФ

22.04.2021, Смоленск, Владлен Чаленко

Студентам третьего курса филологического факультета Смоленского госуниверситета прочитали лекцию об информационных диверсиях Запада против России.

Мероприятие провели социолог Евгений Копатько и политолог Денис Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе лекции студентам рассказали о деятельности американской корпорации «RAND», операции по присоединению Крыма и фейках о России в зарубежных СМИ.

«В настоящее время существует ряд факторов, которые говорят нам о том, что этот год станет знаковым во взаимоотношениях РФ и США. Мы также уже можем говорить и видеть, что в этом году РФ столкнётся с совершенно беспрецедентным информационным давлением со стороны США и других союзников.

Это обусловлено тем, что настоящая политическая элита США сформировалась из политиков, которые выступают с достаточно ярких антироссийских позиций. Ну и также мы видим, что есть тенденция, демонстрирующая усиление конфронтации России и в целом Североатлантического сообщества.

Даже последние новости подтверждают это: вчера-позавчера – высылка дипломатов из Чехии, наш ответ в виде чешских дипломатов, выступление Байдена», – рассказал студентам Денисов.

Также, в качестве одного из примеров западных фейков лекторы привели расследования группы «Bellingcat» о сбитом в небе над Украиной малайзийском Боинге, заявив, что расследования — «это микс из правды, полуправды и откровенной лжи».

После мероприятия Денис Денисов сообщил, что подобные лекции планируется провести и в других вузах страны.

Это событие вызвало крайнее возмущение в среде российских либералов и «оппозиционеров». Так, в либеральной группе в соцсети «Главное в Смоленске» устроили истерику по поводу того, что организатором лекции стал проректор университета Виктор Шабельник.

«Студентов СмолГУ сняли с занятий и отправили слушать лекцию заезжих пропагандистов об опасности «цветных революций». В лекторах опознали «экспертов» шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» – социолога Евгения Копатько и политолога Дениса Денисова.

«Журналистам удалось выяснить, что организовал незабываемую встречу проректор СмолГУ Виктор Шабельник. В 2010 он закончил университет и с тех пор сидит председателем профкома студентов. В 2015 вечный студент избрался в горсовет от партии Единая Россия. Был одним из самых молодых депутатов и одним из самых наглых. По наглости с ним мог сравниться только депутат Шумейко. На сессиях Шабельник откровенно зевал и сидел в соцсетях. Но служба пошла впрок, в 2019 его назначили проректором.

Молодого выскочку, по слухам, терпеть не могут преподаватели. Но вынуждены подчиняться вот таким бестолковым действиям, как снятие занятий для прослушивания пошлых лекций на политическую тему», – написали поддерживающие Навального СМИ.

Также либералы обвинили Виктора Шабельника в проворачивании «крупных финансовых афер» почти на триста тысяч рублей.

Истерику «оппозиционеров» прокомментировал один из лекторов Денис Денисов.

«Интересная вещь происходит. Только возникают лекции, сообщения или выступления, касающиеся США и их системной, профессиональной деятельности против РФ, которая сказывается очень негативно – и тут же так называемые оппозиционеры России сразу же начинают пытаться в каком-то негативном свете представлять подобные действия, сюжеты.

Это наводит на очень серьёзные размышления. По сути, они лишний раз подтверждают то, что являются пятой колонной в РФ. Что это люди, которые работают не на Россию, на врагов, на то, чтобы РФ была всё слабее.

Причём – это удивительно. Эта лекция настолько убедительна – там нет ни одного тезиса, который можно поставить под сомнение. Она так и задумывалась – чтобы наглядно, просто, показать, особенно студентам, как против нас работают наши западные противники.

Только мы это сделали – и сразу же появились абсурдные, глупые сообщения от представителей оппозиции, от близкой к Навальному прессы. Это поразительные, но закономерные вещи.

И когда кто-то говорит, что это такая оппозиция, выражающая мнение большинства населения – это глупость. Большинство населения России – это патриоты, а эта шайка, которая из себя что-то непонятное корчит – это открытые враги. И они сами это подтверждают», – рассказал он «ПолитНавигатору».