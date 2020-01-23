У Лукашенко есть страховка от гнева России

23.01.2020, Москва, Елена Острякова

Разногласия России и Белоруссии по нефти и газу будут разрешены в ближайшее время.

Об этом в интервью ТАСС заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу», — сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что российская сторона учтет запрос Белоруссии и готова компенсировать ущерб, нанесенный в прошлом году нефтеперерабатывающим предприятиям в результате поставок некачественного сырья.

На первый взгляд может показаться, что Москва вновь поддалась на шантаж Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала запретил своим предприятиям закупать российскую нефть, потому что она якобы имеет цену выше мировой. Затем но заявил, что теперь из России в Белоруссию будет поступать всего 30-40% от потребности в нефти. Остальной объем пойдет через прибалтийские порты и через Украину.

Пока реально удалось закупить только 80 тонн норвежской нефти (этого хватит на три дня работы одного из двух белорусских НПЗ) по цене, на 130 долларов превышающей цену российской трубопроводной нефти.

То есть все попытки Лукашенко поиграть с независимость пока проваливаются. Почему же Москва идет на уступки?

«Александр Григорьевич бьется жестко, но он имеет страховку. Мы же понимаем, что в год 75-летия Великой Победы Беларусь и Россия не могут поссориться. Это довольно символичная дата и победа. Договоренность уже есть. Минск с Москвой будут достаточно резко разговаривать, но это не будет мешать им дружить. В родной семье и поругаться можно.

Стратегически и Минск, и Москва понимают, что все хорошо, а тактические можно и попугать Москву тем, что есть другая нефть, что нефтепровод «Дружба» может… Я бы дал совет не продолжать давление, потому что в России сейчас новое правительство и это открывает новые возможности», – сказал в интервью «Еврорадио» доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

Несмотря на видимые разногласия российская нефть продолжает поступать в Белоруссию. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс». Якобы в январе уже поступило 310 тыс. тонн на “Нафтан” и около 90 тыс. тонн на Мозырский НПЗ. Ранее сообщалось, что нефть продолжают поставлять компании олигарха Михаила Гуцериева, который является деловым партнером Лукашенко в калийной промышленности и в схемах по экспорту нефтепродуктов на Украину.

Судя по всему, у «Белнефтехима» есть гарантии поставок на февраль. Именно поэтому госкомпания объявила о намерении возобновить экспорт нефтепродуктов на Украину. Ранее он был приостановлен из соображений безопасности внутреннего рынка.