У Лукашенко не получилось взять Кремль на испуг

28.08.2019, Москва, Елена Острякова

В Кремле спокойно отнеслись к информации о том, что Белоруссия пытается договориться о поставках нефти из США

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается вопроса приобретения нефти, то это вопрос экономической целесообразности. И, знаете, это как с газом. Можно газ дороже покупать на спотовом рынке, можно дешевле покупать трубный газ, который идет из России, можно в течение какого-то месяца что-то выиграть на покупках спотового газа, а можно в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду за счет поставок трубного газа, который в более долгой перспективе оказывается дешевле и выгоднее», – рассказал Песков.

Ранее западные СМИ сообщили о том, что «Белорусская нефтяная компания» наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы получить лицензию на закупку американской сырой нефти, чтобы диверсифицировать импорт и снизить зависимость от России.

Генкарелли поможет компании получить особую лицензию от Министерства финансов США для «закупки сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь», сообщил «Голос Америки».

Возможность Белоруссии импортировать нефть из США ограничена санкциями, которые Вашингтон ввел в 2006 году в ответ на «подрыв демократических процессов» во время президентских выборов.

В 2015 году, когда Лукашенко допустил наблюдателей на выборы и освободил часть политзаключенных, США начали предоставлять «Белнефтехиму» временные исключения из санкционного режима сроком на полгода с возможностью продления.

Срок действия текущего решения об освобождении от санкций истекает 25 октября.

«Речь идет об изучении “красных линий” в отношениях с Россией. Я думаю, что в любом случае белорусская сторона хотела бы иметь такую возможность, это было бы формой воздействия на россиян: Вы хотите сократить нам субсидию — мы будем покупать нефть у американцев», – заявил корреспонденту Радио Свобода Джефф Манкаф, заместитель директора и старший сотрудник программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований.

Экономист Татьяна Маненок указывает на то, что какой бы дешевой не оказалсь американская нефть, логистика сделает ее покупку невыгодной.

«Я скептически отношусь к такой перспективе. Пока выглядит, что для Беларуси такая альтернатива — это козырь в торговле с Россией по поводу компенсации налогового маневра и более привлекательных условий поставки нефти на белорусские НПЗ после 2024 года», – заключила Маненок.

Напомним, ссоры Лукашенко с Россией уже вылились в рост криминала и застой в экономике Белоруссии