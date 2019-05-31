У Ляшко недовольны здравомыслием окружения Зеленского

31.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Мирные заявления соратников президента Украины Владимира Зеленского о необходимости налаживать прагматичные отношения с Россией являются преступлением против государства и народа.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил депутат от «Радикальной партии» Дмитрий Линько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«За последние несколько недель Украину просто всколыхнули ряд очень серьёзных заявлений со штаба Зеленского, от его бизнес-партнёров, которые возглавляют государственные должности. Сначала руководитель Администрации президента Андрей Богдан заявил, что они будут проводить референдум о дружбе с Россией в то время, когда у нас идёт война с РФ, когда российские оккупационные войска стоят в Донбассе, аннексировали Крым и не собираются оттуда уходить, они предлагают нам какой-то референдум. Любой референдум о территориальном устройстве во время войны является прямым преступлением против государства.

После этого мы слышим интервью другого бизнес-партнёра Зеленского Шефира, который рассказывает, что украинский язык мешает им зарабатывать в России, языковой закон они собираются отменять в следующем парламенте, и что Путин хороший, не маньяк, и с ним можно обо всём договориться», – отметил он.

После чего Дмитрий Линько вспомнил о «кровожадном» президенте РФ Владимире Путине, главной мечтой которого якобы является уничтожение Украины.

«Я хочу рассказать штабу Зеленского, возможно, они не заметили, но у нас пятый год идёт война. Десятки тысяч лучших сынов Украины погибли на этой войне именно из-за политики Путина, из-за его действительно маниакальной амбиции уничтожить Украину, и останавливаться он не собирается.

Более того, в Москве написан план капитуляции Украины под названием «Минские соглашения», который они собираются реализовать здесь в следующем парламенте. Капитуляция Украины, федерализация и разрывание Украины на части – это то, что они вместе с регионалами запланировали в будущем парламенте. Этому могут противостоять только сильные украинские силы, и «Радикальная партия» идёт в следующий парламент именно для того, чтобы остановить пророссийский реванш», – резюмировал радикал.

Напомним, накануне в Верховной Раде лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко разразился в адрес Владимира Зеленского гневной речью, в ходе которой пригрозил президенту судьбой чилийского диктатора Пиночета.