Ляшко истерит о цензуре и пугает Зеленского судьбой Пиночета

31.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский подобен чилийскому диктатору Пиночету за попытки узурпировать власть и растоптать Конституцию.

Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной рады заявил лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера АП по многочисленным требованиям наконец обнародовала стенограмму встречи президента Зеленского с лидерами парламентских фракций. Я внимательно ознакомился с этой стенограммой и утверждаю, что она обнародована в цензурированном виде! В частности, во время своего выступления я сказал президенту Зеленскому о том, что, если он будет нарушать Конституцию и законы Украины, его будут, как Пиночета, догонять всю жизнь, и напомнил ему Пиночета, которого в восемьдесят с чем-то лет арестовали в Лондоне и он умер, находясь под арестом. В этой опубликованной стенограмме этого отрывка моего разговора нет.

Я обращаюсь к Зеленскомую. Вы рассказывали о прозрачности, если вы такой поклонник прозрачности, зачем вы вводите цензуру? Поэтому я требую от Зеленского опубликовать видео моей встречи и лидеров других фракций в АП и обнародовать полную стенограмму, не цензурированную! По моей информации, я помню, о чём говорили другие, в выступлении главы парламента тоже вырезаны некоторые фрагменты», – заявил Ляшко.

По его словам, Зеленский с командой вырезают куски из стенограммы, потому что боятся сравнений с Пиночетом, которые, тем не менее, достаточно справедливы.

«Пример – вчерашнее интервью старого бизнес-партнёра Зеленского Шефира одному из сайтов, где этот несчастный шефир-шериф плачется, что они потеряли российский рынок, на котором хорошо зарабатывали, что на Украине за фильм они 50 тысяч могут заработать, а в России – двести. Поэтому ради того, чтобы вернуть заработки на российском рынке, он говорит отменить закон о языке, украинский язык убрать, Путин хороший, Путин не маньяк, Путин не психически больной, он нормальный, и потому мы с ним договоримся», – возмущался Олег Ляшко.

Спикер Рады Андрей Парубий подтвердил претензии лидера «радикалов» к администрации президента.

«Коллеги, хочу подтвердить, что в стенограмме есть некоторые перекручивания текста, удалённые некоторые предложения, но даже с теми изменениями каждый, кто почитал стенограмму, может чётко и ответственно подтвердить: никакой договорённости о закрытых списках на совещании достигнуто не было», – заявил Парубий.