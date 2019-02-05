У Медведчука объявили комбата-депутата «национально озабоченным одноклеточным»

05.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Открытое Генпрокуратурой Украины уголовное производство против председателя политсовета партии «За життя» Виктора Медведчука является юридически ничтожным.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте возглавляемого Медведчуком движения “Украинский выбор”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”

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“Предсказуемость и примитивность национально озабоченных из «партии войны» получила очередное наглядное подтверждение”, – отмечается в заявлении.

Также указывается, что основанием для возбуждения уголовного дела стало предложение Медведчука предоставить Донбассу автономный статус, не означающий “превращения Украины в федеративное государство”.

“Прошло всего несколько дней, и народный депутат из «Народного фронта», вероятно относящийся к политическим одноклеточным, незнакомым с Конституцией людям, чью реакцию абсолютно точно предсказал Виктор Медведчук, ‒ Андрей Тетерук обратился в Генеральную прокуратуру с предсказуемым и юридически ничтожным наветом.

Очередное дикое, популистское заявление, пронизанное полным отрицанием Конституции, стоит в одном ряду с недавним заявлением лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка, который призвал «освободить Украину от Медведчука», и является частью плана по распространению популистских и агрессивных заявлений, используемых Арсением Яценюком и прочими профессиональными хейтерами для того, чтобы продемонстрировать свою якобы принципиальную и патриотическую позицию, а на деле ‒ получить толику внимания СМИ и одобрение своих политических хозяев ‒ «вашингтонского обкома», – говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что “юридический ответ Виктора Медведчука, который, несомненно, последует, продемонстрирует полную несостоятельность и «Народного фронта», и Тетерука, который в этой ситуации годится только на роль мальчика для битья”.

“Впрочем, с Яценюком и его шестерками всегда так – сначала они «пробивают дно», а потом удивляются, что не хватило высоты”, – заявляют у Медведчука.

Напомним, что Андрей Тетерук бывший командир батальона “Миротворец”, стал депутатом по спискам партии “Народный фронт”.

Не снискав успехов на поле боя, в парламенте, как сообщал “ПолитНавигатор”, Тететерук скандально прославился тем, что разбил бутылкой голову депутату Александре Кужель.

После этого ее соратники заподозрили экс-комбата в работе на Москву.