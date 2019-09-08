08.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Китай, Минский процесс, Политика, США, Украина
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У Медведчука рассказали о плане по Донбассу, который не понравится ни России, ни США

Украина могла бы попытаться привлечь масштабные средства на «восстановление Донбасса» со стороны Китая, а также предложить разместить китайских миротворцев на линии фронта, однако вряд ли это позволят американцы, рассматривающие Пекин как своего конкурента.

Об этом в эфире в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной Рады от «Оппоплатформы» Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китайцев никто и никогда не привлекал (к инвестициям для восстановления Донбасса – прим. ред.), и сомневаюсь, что привлечёт, потому что это страшный сон для американцев. Если поставить себя на место американских стратегов, то вы бы действовали точно так же.

Одно дело Россия, которая, хоть и создаёт определённые трудности, но не является глобальным конкурентом Америки на международной арене, и другое дело – Китай. Если допустить Китай в Минский процесс, поставить китайских миротворцев в Донбассе, дай им ещё больше инвестировать в восстановление Донбасса, а они – наиболее подходящий источник, это превратит Украину в страну, которая окажется союзником даже не России, а Китая.

Это последнее, что они хотят, поэтому я, конечно, приветствую желание Пекина помочь, но боюсь, что украинская власть не решится обратиться к ним за этой помощью», – сказал Волошин.

Напомним, что Украина надеется за счет средств Франции построить в Мариуполе инфраструктуру для водоснабжения города, чтобы избавиться от поставок с территории ДНР.

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