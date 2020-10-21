У мемориала «Дружба» на границе Украина и Россия обменялись телами погибших бойцов

21.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Поисковые отряды России и Украины обменялись останками советских солдат, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны и погибших на территории этих ныне независимых соседних государств.

Так, членом военно-патриотического объединения «Святогор», учащимся школы №2083 из Новой Москвы Иваном Бирюковым в ходе «Вахты Памяти» в Калужской области вблизи деревни Горки были найдены останки красноармейца Николая Грязнова, который погиб в 1941 году и 77 лет числился пропавшим без вести.

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Его останки были переданы родному сыну для захоронения рядом с могилой матери в Черниговской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что передача состоялась у мемориала «Дружба» на границе России, Белоруссии и Украины. Украину в мероприятии представлял Черниговский отряд Всеукраинской общественной организации «Союз поисковых отрядов Украины». Россию – общественная организация поисковых отрядов «Патриотическое объединение «Память»». Принять останки солдата приехал сын Лев Николаевич Грязнов и близкие родственники.

Там же, у мемориала на границе российской стороне были переданы останки уроженца Омской области Андрея Алексеевича Зайченко, уроженца Владимирской области Ивана Андреевича Шишкова и уроженца Рязанской области Александра Федоровича Филина, которые были найдены черниговскими поисковиками.

«Возвращение останков сразу четырех бойцов родным случай скорее из разряда уникальных», – отметил руководитель «Союза поисковых отрядов Украины» Дмитрий Заборин.

«Поисковики вне политики, мы дети одной страны, и ребята погибшие, которых мы передаём сегодня, сражались за единый Советский Союз, единую Родину», – добавил командир Черниговского отряда «Союза поисковых отрядов Украины» Василий Журахов.

Ранее исполнительный комитет Львовского городского совета не разрешил передачу останков легендарного разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию.

Напомним, Николай Кузнецов – Герой Советского Союза, легендарный разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.

Во Львове захоронение Николая Кузнецова неоднократно подвергалось осквернением со стороны националистов, а в марте 2019 года был похищен бронзовый барельеф с могилы разведчика.