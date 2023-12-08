У Мосийчук призвали бомбить не Москву, а российские НПЗ

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Украине нужно наладить производство собственных дальнобойных ракет, чтобы доставать до критических объектов на территории России. В первую очередь, под угрозой окажутся черноморские порты РФ.

Об этом в эфире видеоблога украинской телеведущей Натальи Мосейчук заявил политолог Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать ограничения наших западных партнеров – они не дадут нам оружие для того, чтобы бить по территории Российской Федерации. Это их четкая позиция, она не поменяется, потому что Россия – это ядерная держава. Но они, как тогда Остин сказал, когда впервые прилетело в Энгельс, – мы не будем сдерживать развитие дальнобойных систем Украины. В переводе с дипломатического называется: «Мы не против, только оно должно лететь не нашего производства». Все. И дальше вопрос – где болевые точки у Российской Федерации. Я считаю, что болевой точкой России являются порты Новороссийска, которые в нашей досягаемости. А знаете почему? Потому что у россиян не так много портов, которые не замерзают… Я считаю, что Москву бомбить нет смысла. У нас есть НПЗ российские, которые должны быть уничтожены. А у россиян же проблема сейчас с оборудованием, они не могут закупить, чтобы модернизировать оборудование. В европейской части России все НПЗ Российской Федерации должны быть уничтожены», – заявил Загородний.