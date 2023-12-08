Саакашвили: Молодой командир поднимет солдат для похода на Киев

Игорь Шкапа.  
08.12.2023 11:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Майдан, Переворот, Украина


Украине нужно опасаться очередного майдана, который якобы планирует организовать Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в колонке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который передал из грузинской тюрьмы текст редакции антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда».

Украине нужно опасаться очередного майдана, который якобы планирует организовать Россия. Об этом, передает корреспондент...

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«После того, как президент Зеленский сделал заявление о Майдане 3.0, многие на него накинулись как на фантазера. Я воспринял слова президента очень серьезно, так как сам проходил через это все, и мне этот сценарий до боли знаком», – уверяет Саакашвили.

Он пишет, что Россия якобы сделал все, чтобы саакашисты проиграли выборы.

«В общем выборы мы проиграли, а Путин сказал вскоре после этого на заседании Совбеза России, что грузинские выборы были самой успешной спецоперацией российских спецслужб за многие годы [больше эта информация нигде не фигурирует].

Я был вынужден покинуть Грузию, а когда вернулся, то был посажен в тюрьму по обвинениям главного прокурора, которого американцы санкционировали как агента ФСБ (это если бы Деркач обвинял Зеленского). И представители российской власти регулярно угрожают Верховному Главнокомандующему Украины повторением моей судьбы. Кстати, в тюрьме я был отравлен точно таким же веществом, как ГУРовцы», – нагнетает экс-президент.

По его словам, угроза нового майдана для Украины остается реальной.

«Россия ведет кампанию против Украины через часть западных СМИ. Они могут рассматривать разные сценарии. Например, какой-нибудь харизматичный молодой командир обвиняет власть во всех смертных грехах и идет на Киев. Или выкинуть какую-нибудь запись, чтобы зажечь общественный гнев. Я надеюсь, что этим сценариям не судилось осуществится, но надо быть начеку», – призывает Саакашвили.

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