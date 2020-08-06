У Москвы есть серьёзные рычаги давления на Минск – киевский эксперт

06.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря ни на какие выходки президента Белоруссии Александра Лукашенко, у Москвы есть достаточно серьёзные рычаги давления на Минск, чтобы принудить своего соседа к тем или иным решениям.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» заявил политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия играет в игры с Китаем, тем не менее, Российская Федерация не запрещает транзит китайских и казахских товаров через Белоруссию. И это козыри в руках Российской Федерации, она говорит Лукашенко: «Смотри, а если мы тебе перекроем транзит, тогда за счёт чего ты будешь кормить свое население?»

Поэтому, при всей критике, Российской Федерации до сих пор есть за счёт чего экономически воздействовать на режим Лукашенко – сегодня, завтра или в будущем», – отметил он.

Напомним, ранее Семен Багдасаров заявил, что Россия должна ввести экономические санкции против Белоруссии, если Александр Лукашенко откажется возвращать задержанных граждан РФ, которых в Минске называли «боевиками ЧВК Вагнера».