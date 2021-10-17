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17.10.2021 21:18 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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В украинских городах появились плакаты с цитатами Путина

Новости УкраиныВ Запорожье накануне Дня города на одном из железнодорожных мостов неизвестные установили баннер с...

В Запорожье накануне Дня города на одном из железнодорожных мостов неизвестные установили баннер с цитатой из известной статьи Владимира Путина об Украине «Да, мы один народ».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший лидер запорожского Антимайдана Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Позже аналогичные баннеры начали появляться во многих крупных городах Юго-Востока Украины. Так, один из них был вывешен в Николаеве на мосту перед Черноморским судостроительным заводом.

Однако цитату Путина заметил проезжающий мимо экс-боевик «АТО» Дмитрий Жадан. Он не поленился остановить автомобиль, снять плакат, и изрезать его ножом. Свои действия Жадан записал на видео.

«Ехал и увидел такую штуку. «Мы один народ», на**й. Сейчас я тебе, сука, покажу один народ. Выкину это в какой-нибудь мусорник», – сказал нацист, кромсая плакат.

Интересно, что украинские СМИ отрапортовали, будто николаевский плакат якобы «оперативно убрали» местные коммунальные службы.

«На плакат сразу же обратили внимание коммунальные службы и убрали его с моста», – сообщили в новостях.

Кроме того, примерно в то же время точно такие же баннеры появились на мостах в Одессе и Херсоне.

«Сегодня ночью в Одессе на Люстдорфской дороге и на ЖД мосту на Водопроводной кто-то вывесил плакаты с цитатой Путина. Полиция оперативно среагировала и сняла. В Херсоне сделали то же самое… Это что, обострение? Надеемся их быстро найдут», – сообщает симпатизирующий украинскими самостийниками ресурс «Новости Одессы».

Напомним, первый плакат с цитатой Владимира Путина вывесили в Днепропетровске, что вызвало шквал возмущения и негодования украинских нацистов.

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