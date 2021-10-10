«Да, мы один народ». В Днепропетровске появился баннер с цитатой Путина

10.10.2021 18:02 (Мск), Днепропетровск, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В Днепропетровске близ крупного завода «Днепротяжмаш» неизвестные установили на железнодорожном мосту баннер с надписью на русском языке «Да, мы один народ».

Соответствующую видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Украина Online», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опубликованном сюжете видно, на одном из железнодорожных мостов Днепропетровска, на автомобильном переезде, висит крупная надпись, которая, вероятно, является цитатой из статьи президента РФ Владимира Путина .

«Вата вообще обнаглела. Еду, и на мосту висит цитата Путлера. И никто не догадался сорвать! В Днепре, рядом с наибольшим предприятием. Вообще а**ели», – возмущается автомобилист, снявший видео.

Произошедшее вызвало скандал и в украинских СМИ. Так, работники «патриотичных» масс-медия стали заявлять о необходимости выдворения «сепаратистов» из Украины.

«Особое возмущение вызывает тот факт, что сотни проезжающих водителей и тысячи проходящих людей до сих пор не додумались сорвать этот провокационный баннер… Очередная провокация сепаров, которых ещё много в Украине! Так и хочется ещё раз процитировать «Чемодан-Вокзал-Россия», – пишут в «Украина Online».

Напомним, согласно проведённому крупному социсследованию, 41% украинцев согласны с тезисом Владимира Путина о том, что украинцы и русские – один народ.