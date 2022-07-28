«У нас ничего своего. Стыдно!» – подельник Тягнибока

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Новости Украины

То, что Украина вынуждена с протянутой рукой выпрашивать у Запада каски и бронежилеты – это позор.

Об этом в интервью разыскиваемому РФ киевскому политологу Юрию Романенко заявил председатель Тернопольского облсовета, член запрещенной в РФ националистического ВО «Свобода» Михаил Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в одном убежден, что это – верный путь (к краху – ред.), если не будем ставить приоритет на реальной экономике. Нам необходимо отойти от факультативного капитала, нам нужно заполнять наш бизнес доступными ресурсами в виде денег для того, чтобы они максимально обеспечивали занятость. Сегодня должны быть активные государственные заказы, и для этого следует включать не только государственные предприятия, но и частные. Все, кто что-то может делать – машиностроение, легкая промышленность, эти шьют одежду, эти – делают каски, эти – бронежилеты. То есть, максимально предоставлять занятость. Безумная безработица разъедает. Когда говорят: «Вот, не может Национальный банк эмиссию увеличивать и т.д., потому что это приведет к инфляции». Нас и так инфляция съедает. Основное задание во время войны – не борьба с инфляцией, а обеспечение занятости населения. Такое, чтобы все имели кусочек хлеба, чтобы мы могли выстоять в это время, дать отпор врагу и победить за счет мобилизационной экономики», – плакался Головко.

Он порекомендовал руководству страны в борьбе с экономическим коллапсом обратиться к антикризисной социальной стратегии Франклина Рузвельта или послевоенной политике Японии и Южной Кореи.

Также посоветовал привлечь нейтральные государства ЕС к вооруженному противостоянию с РФ путем поставок нелегально вывезенным из Донбасса предприятиям технического оборудования.

«Они максимально брали ресурс и приобщали к реальному сектору экономики. Где производство? Где заводы? Где промышленность? Мы можем все это делать! Сегодня все то, что сохранили на Востоке, – этому есть угроза, необходима передислокация на Запад. Нужно сейчас договариваться… Например, есть страны, которые не хотят давать Украине вооружение. Вопросов нет. Давайте станки. Почему мы должны с протянутой рукой искать бронежилеты? Мы что, такие дураки, что не можем у себя бронежилеты делать? Или каски те же. Стыдно за восемь лет войны за то, что мы ничего не имеем. Это все – импортное, все нужно покупать», – возмущался националист.