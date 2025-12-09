Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина осталась без поддержки со стороны США, катастрофа нарастает не только на фронте, но и внутри государства.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признан в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

