«У нас проблемы»: в Киеве признались, что им нечего предложить Вашингтону

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Американский политик Дональд Трамп и его команда будут требовать от Киева чёткого плана продолжения военной компании, которого Киев предоставить не может.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий Live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамписты выкатили нам вопрос: «Ребята, вы сами имеете стратегию?» Потому что установка «Мы с вами сколько вам будет нужно, вы воюете – мы платим» с Трампом не пройдёт. Трамп желает знать, за какое время, какими средствами мы собираемся победить, и сколько это будет стоить? Я думаю, что он, как бизнесмен, будет придерживаться именно этой линии. Если Ермак повёз в США что-то другое, а не представление, сколько нам нужно времени, сил и средств, то просто ничего не получится», – сказал Дацюк.

Он подчеркнул, что такой стратегии победы у киевского руководства быть не может.

«У нас такой стратегии нет. «Нас» – это президент, Ермак, кабинет министров, плюс парламент и даже оппозиционные политические силы. У нас нет. И как мы будем вести диалог с американцами – не знаю. У нас проблемы», – подытожил философ.